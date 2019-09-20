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Toroslar'da muhtarlara 'Sokakta Temizlik Var' projesi anlatıldı

2 saat önce

Toroslar Belediyesi, daha temiz ve daha sağlıklı bir kent vizyonu için başlattığı 'Sokakta Temizlik Var' projesini mahalle muhtarlarıyla paylaştı.

Toroslar'da muhtarlara 'Sokakta Temizlik Var' projesi anlatıldı, System.String[]

Toroslar Belediyesi, daha temiz ve daha sağlıklı bir kent vizyonu için başlattığı 'Sokakta Temizlik Var' projesini mahalle muhtarlarıyla paylaştı.


Temizlik İşleri Müdürü Erdem Akgül tarafından Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, muhtarlara projenin detayları ve sistemin işleyişi anlatıldı. Akgül, merkezden yaylalara kadar her gün üç mahallenin 25'er kişilik üç ekiple baştan aşağı temizleneceği bilgisini vererek, süpürme, moloz, ot biçme, mekanik süpürme ve yıkama ekiplerince her mahallede ayda üç kez toplu temizlik hizmeti yapılacağını söyledi.


'Sokakta Temizlik Var' projesinin; atıkların en aza indirilmesi ve geri dönüşüm sisteminin düzenli bir şekilde oluşturulmasını amaçlayan Sıfır Atık Projesinin bir alt yapısı olacağına da dikkat çeken Akgül, "Bir binada temel atılmadan katlar çıkmıyor ve çatı kurulmuyorsa bu tip çalışmalarda da alt yapımızı iyi kurmamız lazım. Biz alt yapıyı sokaktan başlatıyoruz. İlçemizdeki tüm mahallelerimize, tüm sokaklarımıza ve tüm hanelerimize toplu temizlik hizmetini taşıyacağız. Bu çalışma 'Sıfır Atık Projesinin' bir alt yapısı da olmuş olacak. Atıkların yönetiminde ve çevrenin korunmasında atığın azaltılması önceliği vardır. Öncelikle atığın oluşmasını önleyeceğiz. Ambalaj, giysi, bitkisel, ilaç ve elektronik gibi atıkların ayrıştırılarak geri dönüşümlerini sağlayacağız. Önümüzdeki süreçte okullarımızda, mahallelerimizde ve devlet kurumlarımızda geri dönüşüm eğitimlerimizi arttıracağız" dedi. - MERSİN

Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:38 Kaynak: İHA
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