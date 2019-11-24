Torosların tenisçi Durdu teyzesine Hülya Avşar'dan davet geldi

Toroslar Belediyesi'nin tenis kursunda tenis öğrenip Hülya Avşar ile maç yapmak isteyen 67 yaşındaki Durdu Lale'nin hayali gerçek oluyor. Durdu Lale, 8 Aralık'ta Hülya Avşar Tenis Turnuvası'na katılacak.



Toroslar Belediyesi'nin açtığı tenis kursunda 9 yaşındaki torunu Toprak ile birlikte tenis öğrenen Durdu Lale, 'Tek rakibim Hülya Avşar' diyerek, tenis sporuna ilgisiyle bilinen ünlü sanatçı Hülya Avşar ile tenis maçı yapmak istediğini söylemişti. Önce sosyal medya hesabından, ardından da menajeri aracılığıyla Toroslar Belediyesi'ne ulaşan Hülya Avşar, Durdu Lale'yi 8 Aralık'ta yapılacak Hülya Avşar Tenis Turnuvası'nın gösteri maçına davet etti. Toroslar'ın tenisçi 'Durdu Teyzesi', Hülya Avşar ile tenis maçı yapacak.



Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Durdu Lale'nin hayalini gerçekleştirmesine vesile oldukları için mutluluk duyduklarını ifade ederken, ilçede 7'den 70'e spor yapmak isteyen herkesi desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'a da teşekkür eden Başkan Yılmaz, "Belediyemiz tenis kursiyerlerinden Durdu Lale ve torunu Toprak'ı 8 Aralık'ta yapılacak tenis turnuvasına davet eden Hülya hanıma gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.



Sporun, sağlıklı yaşamın en önemli koşullarından biri olduğunu söyleyen Yılmaz, "Çocuk, genç, yaşlı herkesi sporla buluşturmak istiyoruz. İlçemizde spor adına ciddi adımlar attık. Kulüplerimizde yetişen sporcularımız, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında başarılar elde ederek bizlere övünç kaynağı oluyor" ifadelerini kullandı.



Her yaştan vatandaşın spora ilgi göstermesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, "Spor yapmak isteyen herkesin destekçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN