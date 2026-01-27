Torunuyla gelen merhamet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Torunuyla gelen merhamet

Torunuyla gelen merhamet
27.01.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökhan Yıldız, babaannesini sağlık sorunları nedeniyle kucağında taşıyarak dikkat çekti.

Kars'ın Selim ilçesinde babaannesini sağlık sorunları nedeniyle kucağında taşıyarak gündeme gelen Gökhan Yıldız, "O küçükken bize çok baktı, şimdi roller değişiyor bizim sıramız." dedi.

İlçeye bağlı Büyükdere köyünde oğlu Ahmet Yıldız'ın yanında yaşayan 5 çocuk, 16 torun sahibi, 93 yaşındaki Ayşe Yıldız'ı torunu Gökhan Yıldız, Selim Devlet Hastanesine götürmek istedi.

Yanlışlıkla Selim Aile Sağlık Merkezine giden ve babaannesini yaşlı olması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kucağında taşıyan Gökhan Yıldız, yanlış yere geldiğini fark edince aracına döndü.

Aynı zamanda "evde sağlık hizmeti" alan Ayşe Yıldız'ı Selim Devlet Hastanesine götüren torunu Gökhan Yıldız, babaannesini burada tedavi ettirdi.

Babaannesini kucağında taşıyarak gündeme gelen Gökhan Yıldız, AA muhabirine, hastane yerine yanlışlıkla aile sağlık merkezine gittiğini ifade ederek, "Evde sağlık hizmeti önce köye geldi, bakımını yaptı daha sonra hastaneye davet etti. İlçeye gittiğimizde ilk olarak sağlık ocağını biliyorduk, oraya gittim. O sırada doktor aradı yerlerinin hastanede olduklarını söyledi. Oradan döndüm hastaneye geldim." dedi.

"Babaannem yürüme zorluğu çektiği için kucağımda taşıdım"

Yıldız, kar nedeniyle aracı bahçenin yanına bıraktığını anlatarak, "Babaannem yürüme zorluğu çektiği için kucağımda taşıdım. Bir evde bir yaşlı varsa o ev huzur doludur, nenemizi çok seviyoruz. O küçükken bize çok baktı, şimdi roller değişiyor bizim sıramız." diye konuştu.

Babaanne ve torunun gündeme gelen görüntülerini çeken Eda Erdem ise "Her görenin benimle aynı şeyleri hissettiğini düşünüyorum. Video çekerken ben de şunu düşündüm: Ben de bir gün yaşlanacağım benim de çocuğum var o da bana böyle güzel merhametli bakar mı? Bu video çekerken bu kadar insanların kalbine dokunacağını düşünmemiştim, herkese güzel bir örnek olmuş oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Gökhan Yıldız, Güncel, Selim, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torunuyla gelen merhamet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Karadenizli’nin inadı inat Cami yapıp, cami yıktılar Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar
İstanbullular her gün bu sesi çekiyor Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza
İsrail’den Lübnan’a çifte saldırı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Lübnan'a çifte saldırı! Ölü ve yaralılar var
Uganda, Somali’deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum

15:53
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı Guardiola açıkladı
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:39
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL’miz herkese hayırlı olsun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 16:16:24. #7.11#
SON DAKİKA: Torunuyla gelen merhamet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.