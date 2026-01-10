TOSFED 2025 Gala Gecesi İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
TOSFED 2025 Gala Gecesi İstanbul'da Yapıldı

10.01.2026 12:21
Otomobil sporlarına dair başarıların kutlandığı TOSFED 2025 Gala Gecesi, İstanbul'da gerçekleştirildi.

TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2025 Gala Gecesi İstanbul'da yapıldı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde kalabalık bir davetli grubunun katılımı ile düzenlenen geceye, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, sponsor firma yöneticileri, organizatör kulüpler, ulusal ve uluslararası arenada başarı elde eden takımlar ve sporcular ile çok sayıda davetli katıldı.

Gecede, 2025 yılında ulusal şampiyona ve kupalarda genel klasman ve kategorilerinde dereceye giren sporcu ve takımlara kupaları takdim edildi. Ayrıca TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy, geçtiğimiz yıl TOSFED'e destek veren sponsor firmalara, yurt dışında başarılı olan sporculara, organizatör kulüplere ve il gözetmen kurullarına teşekkür plaketlerini takdim etti.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, açılış konuşmasında; eski yönetim kurulu üyesi merhum Ömer Tolon'un adını taşıyan 2025 sezonu ödül törenine katılan herkese teşekkür ederek "Federasyonumuz ve otomobil sporları açısından yılın en önemli gelişmelerinin başında, İstanbul Park'ın bize emanet edilmesi yer alıyordu. Pistte kısa sürede gerçekleştirdiğimiz ve çok yoğun seyirci katılımına sahne olan ulusal ve uluslararası organizasyonlar, bizzat bağlı bulunduğumuz Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı tarafından da çok takdir edildi. Bu vesileyle böylesine kıymetli bir hazirun önünde, bizden desteklerini esirgemeyen ve memleketimizin en büyük spor tesisi İstanbul Park'ı TOSFED'e emanet eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız ile Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Otomobil sporlarının yukarı yönde giden ivmesini 2026 sezonundan itibaren daha da arttırmak için çalışacaklarını belirten Üçlertoprağı, konuşmasını "Sayın Bakanımız dışında, Bakan Yardımcılarımız ve Bakanlık teşkilatımız başta olmak üzere, kulüp başkanlarımıza, yönetim kurulumuzun önderliğinde tüm kurullarımıza, tüm sponsorlarımıza, tüm gönüllü görevli ve gözetmenlerimize, federasyonumuzdaki çalışma arkadaşlarıma ve medya mensuplarımıza şükranlarımı sunuyor, son olarak bize böylesine prestijli bir mekanın kapılarını açan Zorlu PSM'ye de özel olarak teşekkürlerimizi iletiyorum." sözleri ile tamamladı.

Kaynak: DHA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Etkinlikler, Otomobil, İstanbul, Spor, Son Dakika

