Tosya'da oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' çalışmalarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tosya'da oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' çalışmalarına başladı - Son Dakika

Tosya'da oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' çalışmalarına başladı

6 saat önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet verebilmek için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

Tosya'da oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' çalışmalarına başladı, System.String[]

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet verebilmek için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Bu kapsamda Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede çalışmalarına başladı.


İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı genelgesi gereğince Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilgili kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.


İçişleri Bakanlığının genelgesi gereğince, 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırıldı.


Söz konusu vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanması üzerine ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında oluşturulan "65 yaş ve üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına başladı.


Kaymakam Pişkin başkanlığında oluşturulan grup, çalışmalarında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirleri alması planlanıyor. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşların 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekler. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirildi. Bu kapsamda Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.


Vefa Sosyal Destek Grubunda, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcileri yer aldı. - KASTAMONU

Deniz Pişkin, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:55 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı         
10:38
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu         
10:19
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:40:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tosya'da oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' çalışmalarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]