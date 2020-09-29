Tosya Kaymakamlığı tarafından denetimler devam ediyor - Son Dakika

Tosya Kaymakamlığı tarafından denetimler devam ediyor

Tosya Kaymakamlığı tarafından korona virüs pandemisine karşı alınan tedbirlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Tosya Kaymakamlığı tarafından denetimler devam ediyor, System.String[]

Tosya Kaymakamlığı tarafından korona virüs pandemisine karşı alınan tedbirlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında ilçede kurulan denetim ekipleri, başta fabrika ve iş yerleri olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerdeki denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerin ardından açıklamada bulunan Kaymakam Pişkin, "Pandemi tedbirleri kapsamında fabrika ve iş yeri denetimlerimiz sürüyor. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren kapı fabrikalarını ziyaret ederek yetkili kurumlarca alınan tedbir kararlarının gerektiği gibi uygulanıp uygulanmadığıyla ilgili incelemelerde bulunduk. Denetimlerimiz bundan sonrada devam edecek" dedi. - KASTAMONU

Tosya Kaymakamlığı tarafından denetimler devam ediyor
Tosya Kaymakamlığı tarafından denetimler devam ediyor
Tosya Kaymakamlığı tarafından denetimler devam ediyor

Deniz Pişkin, Fabrika, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tosya Kaymakamlığı tarafından denetimler devam ediyor - Son Dakika

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