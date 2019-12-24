TOSYÖV'ün 30. kuruluş yıl dönümü

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfının (TOSYÖV) kuruluşunun 30'uncu yılı dolayısıyla Ankara Sanayi Odası'nda etkinlik düzenlendi.

TOSYÖV Başkanı Şerafettin Nezih Kuleyin, burada yaptığı konuşmada, Vakfın 30 yıldır KOBİ'lerin haklarını savunduğunu söyledi.

Kuleyin, "Biz az parayla çok iş yapmayı başarmış bir sivil toplum kuruluşu olduk, bundan da onur duyuyorum. Tarihe doğru bakan gerçeğin odağını yakalar, biz şimdi KOBİ'lerin geçmişine bakarak daha iyi bir mücadele yöntemi geliştirmeyi ve daha güçlü toplum yaratmayı hedefliyoruz." dedi.

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun da KOBİ'lerin gelişmesinde KOSGEB'in önemine işaret etti. Coşkun, "Sivil toplum kuruluşlarının ülkenin gelişmesinde etkileri vardır. Sadece kamu kurumlarının yaptığı işlerle gelişme beklenemez. TOSYÖV amaca yönelik çalışmalarda bulundu." diye konuştu.

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ da Vakfın birikimleriyle gelecek dönemde KOBİ'lere ışık tutacağını ifade etti.

Türkiye'nin bölgesinde bir sanayi ülkesi olduğunu belirten Güldağ, Türkiye'nin üretim için imkanlar setinin çok zengin olduğunu dile getirdi. Güldağ, "KOBİ'ler yeni teknolojileri kullanarak kendi içlerinde yapacakları gelişmeyle, sanayi dönüşümüne öncülük edebilirler. Bunun için de heyecanla çalışan işletmelere ihtiyacımız var." dedi.

Programda eski vakıf başkanlarının konuştuğu "Anılarla 30 yıl TOSYÖV" etkinliği yapıldı, fotoğraf sergisi açıldı, kokteyl verildi.