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SPOR Tour Of Antalya heyecanı başladı - Son Dakika

SPOR Tour Of Antalya heyecanı başladı

10.02.2022 12:43

Tour Of Antalya heyecanı başladıSezer AFŞAR / ANTALYA, (DHA) ? Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Tour Of Antalya, ilk gün etabı olan Side-Antalya etabı ile start aldı.

Tour Of Antalya heyecanı başladı

Sezer AFŞAR/ ANTALYA, (DHA) ? Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Tour Of Antalya, ilk gün etabı olan Side-Antalya etabı ile start aldı.

10-13 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Tour of Antalya powered by Akra, Side-Antalya etabı ile başladı. Saat 12.15'te Side Antik Kenti'nden start alan yarışta bisikletçiler, Alaylı Köyü, Perge ve Antalya Havalimanı'ndan geçerek Muratpaşa'da ilk günü sonlandıracak. Toplam mesafesi 144.5 kilometre olan Side-Antalya etabının sprint primi 49.9 kilometre, yokuş primi ise 98.5 kilometre olarak göze çarpıyor.

SPOR Tour Of Antalya heyecanı başladı
SPOR Tour Of Antalya heyecanı başladı
SPOR Tour Of Antalya heyecanı başladı
SPOR Tour Of Antalya heyecanı başladı

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Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Tour Of Antalya heyecanı başladı - Son Dakika


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