Toyota Hibrit Araç Modelleri

Günümüzde de hibrit araç modelleri arasında öne çıkan Toyota Corolla sahibinden satışta ve sıfır araçlarda sıklıkla tercih edilen arabalardan. 1997 yılında Prius modeli ile ilgileri üzerine çeken marka, yetişkin bir insan ömrüne yetecek hibrit tecrübesine sahip. Bugün de arabalarının hemen hemen hepsinde Toyota hibrit araç modellerini alıcılara sunuyor.

Toyota Hibrit Araçlar Nasıl Çalışıyor?

Özellikle şehir içi ulaşımda, dur-kalk sırasında anlık yakıt tüketimi oldukça yüksek. Burada fren sistemi üzerinden kendini şarj eden hibrit modelleriyle yardımınıza koşan Toyota, önemli miktarda yakıt tasarrufu sağlıyor. Toyota hibrit nasıl çalışır sorusu da sıklıkla merak edilen konuların arasında yer alıyor. Bu modellerde, fren disklerinden atılması gereken ısı sisteme geri kazandırılıyor. Elektrik motoru ve atkinson prensibi ile çalışan Toyota hibrit araçlar, hızlanmak için içten yanmalı motordan yardım alıyor. Yoğun trafik haricinde sabit hız ile gidilen zamanlarda ise benzinli ve elektrikli motordan yararlanıyor. Bu kullanımlara karar verirken en verimli olacak seçeneği tercih ediyor. Yoğun trafiğin olduğu bölgelerde yakıt tüketimini büyük ölçüde düşüren bu teknoloji, ayrıca plug-in modellere göre çok daha az maliyetli.

Toyota Hibrit Araç Seçenekleri

Bir hibrit araç satın almaya karar verdiyseniz farklı Toyota modelleri arasından kendinize en uygun olan aracı kolayca bulabilirsiniz. Hibrit teknolojisinin lider markaları arasında yer alan Toyota, şehir hayatına uygun pek çok kompakt modele sahip. Bunun yanı sıra SUV gibi daha geniş model seçenekleri bulunuyor. Sportif tasarımlara ilgi duyanlar için Corolla Hatchaback, eğlenceyi ve şıklığı bir arada isteyenler için Yaris, güçlü bir Toyota modeli tercih edenler için RAV4 ve dinamik bir araç arayanlar için Toyota C-HR son derece ideal. Siz de kendi ihtiyaçlarınıza göre bir Toyota hibrit modeli bulabilirsiniz. Tüm hibrit modellerini bir arada sıralayacak olursak;

• Yaris

• Yaris Cross

• Corolla

• Corolla Hatchback

• Corolla Cross

• Toyota C-HR

• Camry

• RAV4