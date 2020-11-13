Toyota'nın sportif GR Sport ürün gamına C-HR de katıldı - Son Dakika

Toyota'nın sportif GR Sport ürün gamına C-HR de katıldı

13.11.2020 17:17
Toyota'nın sportif GR Sport ürün gamına C-HR de katıldı, System.String[]

Toyota, C-SUV segmentinde kısa sürede sembolleşen C-HR modeline GR Sport versiyonunu da ekledi.

Toyota, C-SUV segmentinde kısa sürede sembolleşen C-HR modeline GR Sport versiyonunu da ekledi.

Toyota açıklamasına göre, Türkiye'de üretilen ve ilk kez 2016 yılında tanıtılan C-HR, etkileyici görüntüsünün yanı sıra yol tutuş yetenekleriyle C-SUV segmentinde iddiasını şimdi daha da artırıyor.

Toyota'nın performans odaklı GR modellerinden esinlenen ve TOYOTA GAZOO Racing yarış takımı temasını taşıyan yeni GR SPORT versiyonu, çarpıcı görünüme sahip olan C-HR'nin iç ve dış tasarımını çok daha etkileyici hale getiriyor.

Üretildiği ilk yıl Avrupa'da 120 bin adet satış adedine ulaşarak tüm dikkatleri üzerinde toplayan C-HR, büyük bir başarıya imza atarak yüzde 10'luk bir pazar payı elde etti. 1.8 litre 122 HP ve 2.0 lt 184 HP hibrit motorlarıyla donatılan C-HR, bugüne kadar 400 binin üzerinde Avrupalı kullanıcının tercihi oldu.

C-HR GR SPORT "Sporcu Kimlik"

Toyota'nın yarışlardan ilham alarak geliştirdiği GR SPORT donanımı, siyah zeminli logo ve ön farları, piyano black tampon detayları ve sis farı çerçeveleri, koyu krom ön panjuru, daha agresif tasarımlı yeni ön spoyler, modele özgü 19 inç alaşım jantlar ve GR Sport logolarıyla yeni tarzını ortaya koyuyor.

Toyota C-HR GR SPORT versiyonu, bu modele özgü dinamik gri gövde rengi ve siyah tavan dahil olmak üzere dokuz özel bi-tone renk temasıyla birlikte sunulacak. GR SPORT'un kabininde yeni Cool Silver döşemelerin yanı sıra Alcantara deri koltuk veya tamamen kumaş koltuk tercih edilebilecek. Her iki seçenek de GR'den ilham alan kırmızı ve gri dikişlerle aracın sportif tasarımının altını çiziyor.

Versiyona özel olarak tasarlanan detaylar arasında modele özgü kırmızı dikişlere sahip deri direksiyon ve vites kolu, modele özgü basamak kaplaması, GR SPORT logosu, GR çalıştırma düğmesi ve sürücü gösterge ekranında GR'ye özgü araç çalıştırma animasyonu da yer alıyor.

GR SPORT'un kapsamlı donanımları arasında karartılmış camlar, akıllı giriş özelliği, LED uzun huzmeli farlar, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar ve JBL ses sistemi de bulunuyor.

GR SPORT versiyonu sürüş dinamikleriyle de öne çıkacak. Modele özgü lastiklerin yanı sıra C-HR GR SPORT'un süspansiyon sistemi ve direksiyon ayarları, konforu seviyesini korurken daha dinamik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlandı.

GR SPORT'un yeni 19 inç lastikleri ön taraftaki yol tutuş ve viraj performansını artırırken, aynı G-kuvvetine göre daha az önden kayma yaşanmasını ve daha iyi yalpalama direnci elde edilmesini sağladı.

Geliştirilmiş güvenlik sistemleri

2021 model C-HR'nin tüm versiyonlarında, Toyota Safety Sense güvenlik sistemlerinin güncellenmiş versiyonu da yer alacak. Bir dizi yeni aktif güvenlik özellikleri Toyota Safety Sense, sürüş keyfi yüksek olan C-HR'yi aynı zamanda her açıdan güvenli hale getiriyor.

2021 C-HR ürün gamı, kazaları önlemek veya şiddetini azaltmak üzere tasarlanan bir dizi aktif güvenlik teknolojilerini içeren Toyota Safety Sense sisteminin son versiyonuyla donatılacak.

Segmentine farklı bir soluk getirecek olan Yeni Toyota C-HR GR SPORT, Avrupa'da Ocak 2021'den itibaren satışa sunulacak.

Türkiye, Sporcu, TOYOTA, HP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toyota'nın sportif GR Sport ürün gamına C-HR de katıldı - Son Dakika


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