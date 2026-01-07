Toyota Türkiye Satışlarını Artırdı

Toyota, Türkiye'de geçen yıl 92 bin 381 adet araç satarak bir önceki yıla göre yüzde 51 artış sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, binek ve hafif ticari araçlarda 17 farklı model sunarak geniş kapsayıcılığa sahip olan marka, toplam pazar payını da artırarak yüzde 6,7'ye çıkardı. Aynı zamanda Toyota, Türkiye'de 2025'in en çok tercih edilen üçüncü otomobil markası oldu.

SUV modellerden sedan modellere, arazi araçlarından farklı segmentlerdeki hafif ticari araçlara kadar herkese uygun modeller sunan Toyota, geçen yıl 76 bin 620 adet binek otomobil ve 15 bin 761 adet hafif ticari araç sattı.

Binek araç satışlarını yüzde 47 artıran markanın 2025'te en çok tercih edilen binek modelleri, 35 bin 906 adet ile Corolla sedan, 25 bin 215 adet ile Toyota C-HR Hybrid ve 12 bin 6 adet ile Corolla Cross Hybrid oldu.

2025'i hafif ticari araç yılı ilan eden Toyota, Türkiye'de tamamen yeni segmentlerde hafif ticari araçlar sunarak markanın kalitesini tüm sınıflara taşımaya başladı.

Toyota Professional hafif ticari araç ailesinin tüm modelleri kısa zamanda büyük beğeni topladı ve 15 bin 761 adet ile Toyota hafif ticarilerinin satışları önceki yıla göre yüzde 73 arttı. Böylece Toyota Türkiye'de tüm zamanların en yüksek yıllık hafif ticari araç satışına imza attı. Aynı zamanda Toyota hafif ticari araç segmentinde en çok büyüyen marka oldu.

Binek araçlarında tüm segmentlerde tam hibrit model sunan Toyota, binek araç satışlarının yüzde 71'ini hibrit olarak gerçekleştirirken, tam hibrit segmentinde de yüzde 71 pazar payıyla sektördeki konumunu sürdürdü. Tüm hibrit segmentinde de yüzde 19 paya sahip olan Toyota, 54 bin 618 adetlik hibrit satışına imza attı.

Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid'in yanı sıra Yaris Cross Hybrid, Corolla Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Land Cruiser Prado ile Toyota geniş bir SUV yelpazesi sunuyor.

Binek araç satışlarının 2025'te 39 bin 332 adet ile yüzde 52'sini SUV modellerle gerçekleştiren marka, bu yıl da SUV segmentinde yeni nesil RAV4 olmak üzere yenilikler sunmaya hazırlanıyor.