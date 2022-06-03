Toz taşınımı Adana'da etkili oldu - Son Dakika
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Toz taşınımı Adana'da etkili oldu

03.06.2022 07:05
Toz taşınımı Adana'da etkili oldu

Toz taşınımı Adana'da etkili oldu Adana'da toz taşınımı etkisini gösterirken araçların üzeri tamamen toz içerisinde kaldı.

Toz taşınımı Adana'da etkili oldu

ADANA - Adana'da toz taşınımı etkisini gösterirken araçların üzeri tamamen toz içerisinde kaldı.

Suriye kaynaklı toz taşınımı birçok yerde olduğu gibi Adana'da da etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle kentin birçok yerinde toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düştü. Araçların üzerleri ise tamamen toz içerisinde kaldı. Araçlarına binmek isteyen kişiler, önce temizlemek zorunda kaldı.

Toz taşınımı Adana'da etkili oldu
Toz taşınımı Adana'da etkili oldu
Toz taşınımı Adana'da etkili oldu
Toz taşınımı Adana'da etkili oldu

YORUMLAR
500
Hatay'da toz taşınımı etkili oluyor Hatay'da toz taşınımı etkili oluyor Hatay'da toz taşınımı etkili oluyor (2) Hatay'da toz taşınımı etkili oluyor (2)
Kaynak: İHA

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