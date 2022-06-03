Toz taşınımı Adana'da etkili oldu

ADANA - Adana'da toz taşınımı etkisini gösterirken araçların üzeri tamamen toz içerisinde kaldı.

Suriye kaynaklı toz taşınımı birçok yerde olduğu gibi Adana'da da etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle kentin birçok yerinde toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düştü. Araçların üzerleri ise tamamen toz içerisinde kaldı. Araçlarına binmek isteyen kişiler, önce temizlemek zorunda kaldı.