Tpao Bölge Müdürlüğüne Ziyaret
3 dakika önce
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, TPAO Batman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, TPAO Batman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
TPAO'da çalışanlarla bir araya gelen Özdemir, çalışanların sorun ve taleplerini dinledi.
TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Özdemir, müdürlüğe ait spor tesislerini gezdi.
Özdemir, burada çeşitli tarihlerde basketbol, atletizm ve güreş dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcuları kutladı.
Sporun önemine değinen Özdemir, "Çocuklarımıza spor adına her türlü desteği sağlayacağız. Sadece futbol değil, diğer tüm branşlara gereken değeri vereceğiz. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için sportif faaliyetler önemli." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:21 Kaynak: AA
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