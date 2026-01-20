TPAO'nun Petrol Arama Ruhsatı Uzatıldı - Son Dakika
Ekonomi

TPAO'nun Petrol Arama Ruhsatı Uzatıldı

20.01.2026 09:16
TPAO'nun Adıyaman'daki petrol arama ruhsatı 2027'ye kadar uzatıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman'daki petrol arama ruhsatının süresi iki yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Adıyaman'daki "AR/TPO/K/M40-d" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin 7 Aralık 2025'ten 7 Aralık 2027'ye uzatılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: TPAO'nun Petrol Arama Ruhsatı Uzatıldı
