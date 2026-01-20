TPAO'nun Petrol Arama Ruhsatı Uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman'daki petrol arama ruhsatının süresi iki yıl uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun Adıyaman'daki "AR/TPO/K/M40-d" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin 7 Aralık 2025'ten 7 Aralık 2027'ye uzatılmasına karar verildi.
