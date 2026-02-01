Trablus'ta Kum Fırtınası Uçuşları Askıya Aldı

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda kum fırtınası nedeniyle uçuşlar askıya alındı.
Mitiga Uluslararası Havalimanından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alınan uçuşlar hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Mitiga Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşların (geliş ve gidiş) askıya alınmasına karar verildiğini bildiririz." ifadeleri kullanıldı.
Uçuşların 31 Ocak yerel saatle 22.05'ten itibaren başlayıp 1 Şubat saat 06.00'a kadar durdurulduğu kaydedildi.
Yolcuların uçuşlarını yeniden düzenlemek için bilet aldığı havayolu şirketiyle irtibata geçmesi çağrısında bulunuldu.
Libya'nın batısını etkisine alan kum fırtınası nedeniyle Trablus Üniversitesi'nde 1 Şubat'ta eğitimin durdurulduğu, Misrata, Zliten, Zuvvara, El-Cemil ve Zaltan kentlerinde de eğitime ara verildiği açıklanmıştı.
