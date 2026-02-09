Trablusşam'da Bina Çökmesi: Ölü Sayısı 9'a Ulaştı

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde eski bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi.
Kentin kuzeyindeki Tebbene Mahallesi'nde dün çöken ve 5 katlı olduğu belirtilen binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Sivil Savunma Genel Müdürü İmad Hureyş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, enkazdan 15 kişinin çıkarıldığını, 6 kişinin sağ kurtarıldığını, 9 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kurtarma ekipleri enkaz altında olduğu değerlendirilen 8 kişiye ulaşmaya çalışıyor.
Trablusşam Belediye Başkanı Abdulhamid Kerime, daha önce binanın çökmesi sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtmişti.
