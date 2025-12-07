Trabzon'da 1811 Kişiye Ücretsiz Kurs - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trabzon'da 1811 Kişiye Ücretsiz Kurs

Trabzon\'da 1811 Kişiye Ücretsiz Kurs
07.12.2025 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çeşitli alanlarda 1811 kişiye ücretsiz eğitim kursları sunuyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kurslarda 1811 kişi eğitim görüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğünce yürütülen ücretsiz kurslarda müzikten tiyatroya, resimden el sanatlarına kadar birçok alanda eğitim veriliyor.

Trabzon Sanat Akademisi'nde gitar, piyano, keman, kemençe ve bağlama branşlarında 400 kursiyere eğitim verilirken, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde ise hızlı okuma teknikleri, yetişkin ve çocuk resim, drama ve tezhip kursları ise 558 kursiyerin katılımıyla sürüyor.

Ayasofya El Sanatları Merkezi'nde tığ örücülüğü, gümüş kazaziye, kaytan dokuma, geleneksel el nakışları, ipek halı dokuma, resim, kadın giyim, hasır örücülüğü, ahşap boyama, takı tasarım, Trabzon fanilası, filografi, rölyef, çinicilik ve şiş örücülüğü branşlarında da 723 kursiyer eğitim görüyor.

Botanik Park yerleşkesinde ise ahşap boyama, takı tasarım, ev tekstili ürünleri hazırlama, kadın giyim ve ipek kozadan aksesuar yapımı kurslarında 130 kursiyer eğitim alıyor.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

"Şehrimizin kültürel ve sanatsal hayatını güçlendirmek, gençlerimize ve hemşehrilerimize yeni beceriler kazandırmak için kurslarımızı ücretsiz olarak sürdürüyoruz. 2025-2026 döneminde 1811 kursiyerimize dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her yaştan vatandaşımızın sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da 1811 Kişiye Ücretsiz Kurs - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

10:12
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baştan iddialı sözler: Türkiye’nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baştan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
09:53
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor Ardındaki iddia vahim
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
09:53
Türkiye’nin yanı başında tarihi kare Şara’nın önemli bir isteği var
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:33:00. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da 1811 Kişiye Ücretsiz Kurs - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.