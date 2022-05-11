Trabzon'da 2 ayda 100'ün üzerinde toprak kayması meydana geldi - Son Dakika
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Trabzon'da 2 ayda 100'ün üzerinde toprak kayması meydana geldi

11.05.2022 10:12

Trabzon'da 2 ayda 100'ün üzerinde toprak kayması meydana geldi Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "Yaklaşık 2 aydır yaşadığımız olumsuz hava koşulları sonucu ilimizde irili ufaklı yüzün üzerinde toprak kayması meydana geldi" "Toprak kaymaları ile ilgili AFAD İl Müdürlüğümüzün hasar tespitleri...

Trabzon'da 2 ayda 100'ün üzerinde toprak kayması meydana geldi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu:

"Yaklaşık 2 aydır yaşadığımız olumsuz hava koşulları sonucu ilimizde irili ufaklı yüzün üzerinde toprak kayması meydana geldi"

"Toprak kaymaları ile ilgili AFAD İl Müdürlüğümüzün hasar tespitleri sürüyor"

TRABZON - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, il genelinde son 2 ayda 100'ün üzerinde irili ufaklı toprak kayması meydana geldiğini belirterek Tonya ilçesinde aracın üzerine kaya parçası düşmesi sonucu 4 kişinin vefat ettiğini hatırlatarak bunun dışında başka can kaybı yaşamadıklarını kaydetti.

Vali Ustaoğlu, Sürmene ilçesi Oylum mahallesi Derebaşı mevkiinde 18 Nisan 2022 günü yaylalardan eriyen kar suları sonrası dağın yamacından akan çamurun oluşturduğu su birikintisinin önüne açma çalışmaları sürdüğünü hatırlatarak, "Yaklaşık 2 aydır yaşadığımız olumsuz hava koşulları sonucu ilimizde irili ufaklı 100'ün üzerinde toprak kayması meydana geldi. Kaya parçasının düşmesi sonucu Tonya'da iki aileden 4 kişi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Onun dışında bu kadar toprak kayması olmasına rağmen herhangi bir can ve mal kaybı yaşamadık. En son Sürmene Oylum'da ciddi bir toprak kayması meydana gelmişti. Oraya gittik yerinde inceledik tedbirlerimizi de aldık. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına onları geçici yerleştirmelerini yaptık. Şimdi oradaki suyun tahliyesiyle ilgili de DSİ çalışmalarını başlattı. İnşallah orada da bir olumsuzluğumuz yok. Bunun yanında bir çok ilçemizde meydana gelen toprak kaymaları sonucu AFAD İl Müdürlüğümüz şu an hasar tespitlerini yapıyor. Oralara yönelik alınacak tedbirlerle ilgili de çalışmalarımızı da bir taraftan sürdürüyoruz" dedi.

Trabzon'da 2 ayda 100'ün üzerinde toprak kayması meydana geldi
Trabzon'da 2 ayda 100'ün üzerinde toprak kayması meydana geldi
Trabzon'da 2 ayda 100'ün üzerinde toprak kayması meydana geldi
Trabzon'da 2 ayda 100'ün üzerinde toprak kayması meydana geldi

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Trabzon, Sürmene, Tonya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da 2 ayda 100'ün üzerinde toprak kayması meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da 2 ayda 100'ün üzerinde toprak kayması meydana geldi - Son Dakika
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