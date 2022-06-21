İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalarda, ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

Trabzon, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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