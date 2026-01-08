Trabzon\'da Akran Zorbalığına Karşı Eğitim

Trabzon'da geçen yıl 1518 öğrenciye akran zorbalığına yönelik bilinçlendirme eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, çocukların güvenli ve sağlıklı eğitim ortamında gelişimlerini desteklemek amacıyla akran zorbalığına karşı farkındalık eğitimlerine devam ediliyor.

Geçen yıl 1518 öğrenciye akran zorbalığına yönelik bilinçlendirme eğitimi verildi. Bu yıl ki eğitim programına ise Kireçhane İlkokulu'nda başlandı.

Eğitimlerde öğrencilere akran zorbalığının ne olduğu, zorbalık türleri, bu tür durumlarla karşılaşıldığında sergilenmesi gereken doğru davranış biçimleri ile empati ve sağlıklı iletişim becerileri konusunda bilgi veriliyor.