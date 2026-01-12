Trabzon\'da Cadde Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklardaki yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gülbaharhatun Mahallesi İnönü Caddesi'nde 1,5 kilometrelik asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmalarda hem araç hem de yaya trafiği için güvenli ve modern ulaşım altyapısı oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, 18 ilçede eş zamanlı çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızı güvenli yollarla buluşturmak için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Şehir genelinde ulaşım standardımızı yükseltmek için durmaksızın çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.