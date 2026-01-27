Trabzon'da Çiftin Katili Yargılanıyor - Son Dakika
Trabzon'da Çiftin Katili Yargılanıyor

27.01.2026 17:24
Araklı'da bıçaklanan çiftin davasında sanıkların tutukluluğu devam etti, duruşma ertelendi.

(TRABZON) - Trabzon'un Araklı ilçesindeki Haçovit Yaylası'nda Arif (67), eşi Gülüzar (61) ile Kasım Altuntaş'ın (66) 21 Ağustos 2024'te bıçaklanarak öldürülmeleri ve ardından evlerinin ateşe verilmesine ilişkin biri çocuk, iki akrabalarının yargılanmasına devam edildi. Mahkeme sanık ve suça sürüklenen çocuğun tutukluluğunun devamına hükmetti.

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet A. ile sanık ve müşteki avukatları katıldı. Sanığın suça sürüklenen kardeşi A.A. ise tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan video konferans sistemiyle duruşmaya bağlandı.

Tutuklu sanık Mehmet A, savunmasında olay günü kardeşi A.A. ile birlikte yaylaya gittiklerini, kimseyi öldürme amacı taşımadıklarını öne sürdü ve maktullerin kendilerine saldırdığını iddia etti. Mehmet A, eylemin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesini istedi.

SEGBİS aracılığıyla savunma yapan suça sürüklenen çocuk A.A. ise, "Abim bütün suçu üstlendi. Ben 15 yaşında cezaevine girdim, gençliğim burada geçecek. Denetimli serbestlik istiyorum" dedi.

"Babamı yaktılar, cenazesini yıkayamadım"

Duruşmada sanıkların ağabeyi İsmail A, "tanık" olarak dinlendi. Olay tarihinde Mersin'de çalıştığını belirten İsmail A, olay sabahı maktul Kasım Altuntaş'ın kızının kendisini aradığını ve telefonda "İnşallah siz değilsiniz" dediğini, bunun ardından babası Mahmut A'yı arayarak yaşananları öğrendiğini anlattı.

Maktullerden Kasım Altuntaş'ın oğlu Murat Altuntaş ise babasının geçimini sağlamak için yaylaya gittiğini ve orada çalıştığını belirterek, "En suçsuz olan benim babamdı. Yaşadığım sürece hakkımı arayacağım. Babamı neden yaktınız? O, ekmeği için oradaydı. Babamı yaktılar, kemiklerini ben topladım. Cenazesini yıkayamadım" dedi.

Taraf avukatları ile cumhuriyet savcısının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, Mehmet A. ve A.A'nın tutukluluklarının devamına karar vererek, davayı 20 Şubat'a erteledi.

Kaynak: ANKA

Trabzon, Cinayet, Araklı, Yerel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
