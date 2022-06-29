Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen muavin tutuklandı - Son Dakika
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Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen muavin tutuklandı

29.06.2022 19:23
Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen muavin tutuklandı

Trabzon'da 2 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan muavin tutuklandı.

Trabzon'da 2 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan muavin tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Rize'den otobüsle Trabzon'a gelen kadın, muavinin çocuğuna tacizde bulunduğunu fark ederek durumu telefonla eşine bildirdi.

Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen kadının eşi, muavin F.Y'yi (29) darbetti.

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan F.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlının daha önce de taciz suçundan yargılandığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Trabzon, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen muavin tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen muavin tutuklandı - Son Dakika
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