Trabzon'da Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu
Trabzon'da Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu

Trabzon\'da Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu
06.02.2026 12:24
Okullarda Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı, dayanışma mesajları verildi.

Trabzon'daki okullarda, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak, birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak amacıyla ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ortahisar ilçesindeki Yol-İş Sendikası Ortaokulu'nda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ve Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş da yer aldı.

Öte yandan Of ilçesindeki okullarda da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için de saygı duruşunda bulunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, yaptığı açıklamada, deprem yaralarının milletçe gösterilen dayanışma ile sarıldığını söyledi.

Hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Kabahasanoğlu, "Bugün milletimiz için büyük yıkımlara ve kayıplara neden olan Kahramanmaraş depreminin 3. yılı. Millet olarak çok büyük kayıplar ve acılar yaşadık. Bu felaketten yine millet olarak büyük dayanışma örneği göstererek yaralarımızı devlet ve millet olarak sardık." dedi.

Kaynak: AA

