Üye Girişi
Trabzon'da dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Trabzon'da dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı

12.01.2022 18:39
Trabzon'da dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Asım Karlıdağ'ın kullandığı 61 ED 398 plakalı kamyonet, Bekirli Küme Evleri mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Yaralanan ve araçta sıkışan Karlıdağ, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Karlıdağ, sevk edildiği Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

YORUMLAR
500

Çarşıbaşı, Kamyonet, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Meclis'te "edepsiz" gerginliği! Vekiller birbirinin üzerine yürüdü, oturuma ara verildi Meclis'te "edepsiz" gerginliği! Vekiller birbirinin üzerine yürüdü, oturuma ara verildi         
18:21
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı         
10:43
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46

Son Dakika Haberleri
18:21 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
18:17 Markete maskesiz giren grup ile kasiyer arasında tartışma çıktı
18:13 İBB meclisinde meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüyünce oturuma ara verildi
18:09 Ali Koç ve yönetimi dikkat kesildi! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran mesaj
17:57 Televizyon programında oğluna şeytan ismini verdiğini açıklayan anneye tepki yağıyor
17:47 Leman Sam'ın attığı tweet sosyal medyayı ayağa kaldırdı, tepki üstüne tepki geldi
17:45 İsveç'te elektrik zammından etkilenenlere aylık 220 dolar destek yapılacak
17:36 Koronavirüs geçiren genç adamın cinsel organı 2.54 cm küçüldü
17:27 Ali Babacan, Enes Kara'nın intiharının ardından yurtlarla ilgili tartışmalara karşı çıktı: Kapatmaktan başka bir şey bilmiyor musunuz?
17:03 Galatasaray'a gidiyor derken şaşırttı! Serdar Gürler'den sürpriz imza
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 18:46:44. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement