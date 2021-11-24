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Trabzon'da heyelanda kapanan yol açıldı - Son Dakika

Trabzon'da heyelanda kapanan yol açıldı

24.11.2021 17:08
Trabzon'da heyelanda kapanan yol açıldı

TRABZON'da, yağış sonrası meydana gelen heyelanda kapanan Beşikdüzü-Şalpazarı kara yolu, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

TRABZON'da, yağış sonrası meydana gelen heyelanda kapanan Beşikdüzü- Şalpazarı kara yolu, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kent merkezinin yanı sıra özellikle batı ilçelerde, sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleden sonra etkisini artırdı. Yağış, yaşamı olumsuz etkilerken heyelana da yol açtı. Yamaçtan kayan toprak ve taşlar, Yeşilköy Mahallesi mevkisinde yola doldu. Beşikdüzü-Şalpazarı kara yolunun 9'uncu kilometresi, saat 15.30 sıralarında ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu temizlenen yol, tekrar trafiğe açıldı.


Trabzon'da heyelanda kapanan yol açıldı
Trabzon'da heyelanda kapanan yol açıldı
Trabzon'da heyelanda kapanan yol açıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da heyelanda kapanan yol açıldı - Son Dakika


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