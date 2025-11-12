Trabzon'da İklim Değişikliği ve Afet Risk Yönetimi Toplantısı

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Özer İskender, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı sunumda, "AFAD'ın yaptığı çalışmalarda iklim değişikliğinin sonucu olarak Karadeniz kıyı şeridinde yağış miktarının yüzde 20 oranında artması bekleniyor. İklimde meydana gelen değişikliklerin incelenip buna göre eylem planlarının belirlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı İskender, İRAP İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında AFAD Toplantı Salonu'nda çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde meydana gelebilecek olası afetlerin tehlike ve risk kaynaklarının belirlenmesi, bu afetlerin etkilerinden korunmak için alınabilecek etkili ve sürdürülebilir önlemler konuşuldu.

Belediye bünyesinde İRAP kapsamında yapılan çalışmaları anlatan İskender, Trabzon'un coğrafi yapısı dolayısıyla sel ve heyelanlarla mücadele ettiğini dile getirdi. Afet hazırlıklarının ve yapılacak çalışmaların iklim değişikliğini dikkate alarak gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yapan İskender, "AFAD'ın yaptığı çalışmalarda iklim değişikliğinin sonucu olarak Karadeniz kıyı şeridinde yağış miktarının yüzde 20 oranında artması bekleniyor. Artan yağış miktarı sonucu özellikle yaz mevsiminde meydana gelen, 'yamaç yağışı' diye tabir ettiğimiz orografik yağışlar seller ve su taşkınlarına sebep oluyor. Bu bağlamda iklimde meydana gelen değişikliklerin incelenip buna göre eylem planlarının belirlenmesi gerekiyor" dedi.

"Risk analizleri değerlendirilmeli"

Trabzon'un deprem açısından da risk taşıdığına dikkati çeken İskender, "Afet dendiğinde bizim bölgemizde en çok sel ve heyelan görülüyor. Ancak bölgemiz deprem kuşağında gözükmese de Kuzey Anadolu Fay Hattı hemen güneyimizden geçiyor. 1939 Erzincan Depremi'nde ilimizde ciddi yıkımlar meydana gelmiş, ölen insanlarımız olmuştu. Bu kapsamda Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana gelebilecek depremler açısından bizler de önlemlerimizi almalıyız. İmar planlarını buna göre hazırlamalı, risk analizleri değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediyesi'nin afetlere hazırlık ve mücadele kapsamında ciddi adımlar attığını dile getiren İskender, "Belediyemiz bünyesinde Afet ve Meteroloji Şefliği kurduk. Burada Jeoloji Mühendisi ve Jeofizik Mühendisi iki arkadaşımızı Meteroloji Müdürlüğü'nde eğitim aldırarak görevlendirdik. Daha sonra Afet Müdürlüğü'nü kurduk, yönetmeliğini yazıyoruz" dedi.

İskender, daha sonra İRAP kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin sunum yaptı.