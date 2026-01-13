Trabzon'da Kalandar Şenliği Coşkusu - Son Dakika
Trabzon'da Kalandar Şenliği Coşkusu

13.01.2026 20:49
Trabzon'da Rumi takvimiyle yeni yılın ilk ayı Kalandar için şenlik düzenlendi, gelenekler yaşatıldı.

TRABZON'da Rumi takvime göre, yeni yılın ilk ayının adı olan 'Kalandar' için şenlik düzenlendi. 'Kalandar' şenliğinde, geleneğe özgü kıyafetler giyen bir grup maniler okuyarak çevredeki insanları etkinliğe davet etti.

Trabzon ve çevresinde, Rumi takvime göre, yeni yılın ilk günü kabul edilen 'Kalandar' için etkinlik yapıldı. Her yıl 13 Ocak'ı 14 Ocak'a bağlayan gecede bölgenin pek çok yerinde yaşatılan 'Kalandar' geleneği, bu yıl da sürdürüldü. Atatürk Alanı'nda yapılan etkinlik, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Trabzon AB Bilgi Merkezi ve TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Kadınla Başlar Derneği ve Forum Trabzon'un destekleriyle gerçekleştirildi. Etkinlikte, 'Kalandar' geleneğine özgü, ana karakter 'Karakoncolos' ve çeşitli kostümler giyen bir grup kentin işlek caddesi olan Uzun Sokak'ta gezinerek halkı etkinliğe davet etti.

Davul ve şarkılar eşliğinde gezen kostümlü grup, maniler okuyarak torba atma geleneği ile esnaflardan yiyecek istedi. Kostüm giyen ekip, şenliğe katılanlarla şakalaştı, tiyatro gösterileri sunup, 'Kalandar' geleneklerini canlandırdı. Horon ekibinin gösterileri ile renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte vatandaşlar hem eğlendi hem de cep telefonlarıyla o anları fotoğraflayarak, sahal medyada paylaşımlarda bulundu.

'BOLLUK VE BEREKET GETİRİR'

Etkinlikte kostüm giyen Erkan Köse, Kalandar'ın bereket ve bolluk getirdiğine inanılan bir ritüel olduğunu ifade ederek, "15 yıldan beri Kalandar etkinliklerini yapıyoruz. Kalandar, soğukların başlangıcı olan 13 Ocak akşamı insanların bolluk ve bereket getirsin diye yapılan bir ritüel. Bu geleneklerde maniler okunup evlere torbalar atılıyor fındık, fıstık ve portakal gibi yiyecekler veriliyor. O dönem köylerde evlerde ne varsa insanlar üzerlerine giyinip sokağa çıkmış. İşin kökünde tanınmamak var eğlenmek var" dedi.

'AMACIMIZ GELENEĞİ YAŞATMAK'

Emir Yalazan da "Kalandar etkinliğini yaklaşık 15 yıldır Trabzon'da duyurmaya, her 13 Ocak akşamı bu etkinliği yapmaya çalışıyoruz. Mahallelerde torba atma etkinliklerinde bulunuyoruz. Amacım bu geleneği yaşatmak. Trabzon'daki kurumlar bu etkinliği iyice kurumsallaştırdı. Yüzyıllardır kutlanan bir etkinlik aslında. Nasıl farklı medeniyetlerde, farklı etkinliklere insanlar katılıyorsa biz de Kalandar'ı dünya çağında duyurup yurt dışından ve yurt içinden insanları ağırlamak istiyoruz" diye konuştu.

Etkinlik sonunda, katılımcılara yiyeceklerin bulunduğu 'Kalandar' çantaları ve meyveler hediye edildi.

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Trabzon, Kültür, Güncel, Son Dakika

