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Trabzon'da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

4 saat önce

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde aynı yönde gitmekte olan bir kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Trabzon'da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı, System.String[]
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde aynı yönde gitmekte olan bir kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dernekpazarı-Of karayolu yeni tünel mevkiinde Tuncay Alkan yönetimindeki 61 NH 794 plakalı kamyonet, önünde giden Mustafa Ak yönetimindeki kamyoneti solladığı sırada dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kaza meydana geldi. Kazada kamyonet sürücüsü Tuncay Alkan ağır şekilde yaralanırken, önce Of Devlet Hastanesi'ne ardından da buradan ambulans helikopterle Kaşüstü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Mustafa Ak ise Of Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:43 Kaynak: İHA
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