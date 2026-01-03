TRABZON'da rampa inerken karla kaplı yolda kayarak kontrolden çıkan cip, sitenin bahçesine düştü. Cipin sürücüsünün yaralandığı kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. 61 FH 822 plakalı cip, rampa inerken buzlanma nedeniyle sürücüsü Farabi H.'nin (51) direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarpıp, sitenin bahçesine düştü. Yaralanan sürücü, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Farabi H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza anı, siteye ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, karla kaplı yolda rampayı inen cipin, kayarak demir korkulara çarpıp, duvardan site bahçesine düştüğü, çevredekilerin de yardıma koştuğu anlar yer aldı.
Trabzon'da Kaza: Cip Sitenin Bahçesine Düştü
