Trabzon'da kültür sanat - Son Dakika

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Medyum" ve "İnsan Sesi" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

Sam Bobrick'in yazdığı, Özgür Özdural'ın çevirisini yaptığı, Tayfun Erarslan'ın yönettiği "Medyum" adlı oyunda, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Volkan Satır, Elvan Tibukoğlu, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ile Aykut Güner rol alıyor.



Yönetmen yardımcılığını Mert Hürol, dekor tasarımını Murat Gülmez, kostüm tasarımını Funda Dicle Çebi, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Salih Kerem Memişoğlu'nun yaptığı oyunun reji asistanlığını da Volkan Satır ve Durul Can Yaman üstleniyor.



Oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de, 25 Ocak Cumartesi günü ise 15.00 ve 20.00 saatlerinde Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

"İnsan Sesi" oyunu

TDT ayrıca "İnsan Sesi" adlı oyunu da sahneleyecek.

Jean Cocteau'un yazdığı, Işık Noyan'ın çevirisini yaptığı, Duygu Urhan'ın hem yönetip hem de rol aldığı oyunun yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan üstleniyor.

Bir kadının terk edilmesinin ardından yaşananların ele alındığı oyun, 30 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

"Sevimli Dostlar" oyunu

Çeşitli okullardaki gösterilen "Sevimli Dostlar", Trabzon'daki küçük izleyiciler için sahnelenecek.

Oyun, 25 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

"Emlakçıyı Beklerken" oyunu

Trabzon'da ayrıca "Emlakçıyı Beklerken" adlı oyun da tiyatroseverlerle buluşacak.

Yasemin Yalçın Tiyatrosu yapımı oyunda, düzenbaz bir emlakçı olan Şuayip'in başından geçen olaylar anlatılıyor.

Oyun, 25 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Sergi

Türkan Kara'nın 39 çalışmasından oluşan resim sergisi, 31 Ocak'a kadar Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde gezilebilecek.