Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Lisanssız Ürün Satışına Soruşturma

Trabzon'da Lisanssız Ürün Satışına Soruşturma

1 saat önce

Trabzon'da lisansız ürün satışı yaptığı belirlenen 5 iş yeri hakkında soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da Lisanssız Ürün Satışına Soruşturma, System.String[]
Trabzon'da lisansız ürün satışı yaptığı belirlenen 5 iş yeri hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde bulunan 6 iş yerinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına muhalefet nedeniyle incelemede bulunuldu.

Denetlemelerde, çanta, kazak ve terlik gibi giyim ürünlerinden oluşan 72 lisanssız ürüne el konuldu.

Lisanssız ürün satışı yaptığı belirlenen 5 iş yeri hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:55 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel
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