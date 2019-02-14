Trabzon'da Lisanssız Ürün Satışına Soruşturma

Trabzon'da lisansız ürün satışı yaptığı belirlenen 5 iş yeri hakkında soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da lisansız ürün satışı yaptığı belirlenen 5 iş yeri hakkında soruşturma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde bulunan 6 iş yerinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına muhalefet nedeniyle incelemede bulunuldu.



Denetlemelerde, çanta, kazak ve terlik gibi giyim ürünlerinden oluşan 72 lisanssız ürüne el konuldu.



Lisanssız ürün satışı yaptığı belirlenen 5 iş yeri hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

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