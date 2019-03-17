Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Millet Kıraathanesi Yarın Açılıyor

Trabzon'da Millet Kıraathanesi Yarın Açılıyor

37 dakika önce

Trabzon'un ilk Millet Kıraathanesi yarın hizmete giriyor.

Trabzon'da Millet Kıraathanesi Yarın Açılıyor, System.String[]
Trabzon'un ilk Millet Kıraathanesi yarın hizmete giriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon Botanik bünyesinde oluşturdukları Millet Kıraathanesi'nin yarın hizmete açılacağını bildirdi.

Trabzon'un ilk Millet Kıraathanesi'nin vatandaşların hizmetine açılacağını ifade eden Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon Botanik bünyesinde oluşturduğumuz Millet Kıraathanesi'nde öğrencilerimizin rahatlıkla ders çalışabileceği alanlar, insanlarımızın huzur içinde kitap okuyabileceği alanlar ve kütüphane bulunacaktır. Burada misafirlerimize çeşitli ikramlar yapılacaktır. Pazartesi günü saat 15.00'de halkımızın hizmetine açacağımız şehrimizin ilk Millet Kıraathanesi hayırlı uğurlu olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:47 Kaynak: AA

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon, Güncel
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