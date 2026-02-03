Trabzon'da Organ Bağışı - Son Dakika
Trabzon'da Organ Bağışı

03.02.2026 15:35
Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya nakledilmek üzere bağışlandı.

Trabzon'da kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 47 yaşındaki kişinin organları, 3 kişiye nakledilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, KTÜ Farabi Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Fatih Ünver'in beyin ölümü gerçekleşti.

Acılı aile Ünver'in organlarını bağışlama kararı aldı.

Ünver'in bağışlanan böbrekleri Samsun'a, karaciğeri ise Erzurum'daki hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, ailenin aldığı kararla gerçekleştirilen organ bağışının, birden fazla hasta için yaşam umudu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

