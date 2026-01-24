Trabzon'da Otobüs Kazası: Çocuk Yaralandı

TRABZON'da perona yanaşırken kontrolden çıkan yolcu otobüsü, küçük çocuğa ve terminal binası camına çarptı. Çocuk yaralanırken, otobüs ile terminal binasının camları kırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Değirmendere Mahallesi'ndeki Trabzon Şehirler Arası Yolcu Terminali'nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen şoförün kullandığı otobüs, iddiaya göre perona yanaştığı sırada duramayarak önce yolcu E.D.'ye (13) ardından terminal binası dış camına çarptı. İhbarla otogara sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs ile terminal binasının camları kılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.