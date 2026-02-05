Trabzon'da Otomobil Kaldırıma Çarptı - Son Dakika
Trabzon'da Otomobil Kaldırıma Çarptı

Trabzon'da Otomobil Kaldırıma Çarptı
05.02.2026 16:50
Ortahisar'da bir otomobil manevra yaparken yan yattı, sürücü ve arkadaşı yara almadan kurtuldu.

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil kaldırım taşına çarparak yan yattı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Faroz Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K.A. (19), ani fren yapan önündeki araca çarpmamak için yönetimindeki 61 KM 160 plakalı otomobilin direksiyonunu kırdı. Bu sırada kontrolün kaybolduğu araç, kaldırım taşına çarptı. Yan yatan aracın sürücüsü ile yanındaki arkadaşı kendi imkanlarıyla yara almadan çıktı.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ortahisar, Güvenlik, Otomobil, Trabzon, Olaylar, Kaza, Son Dakika

