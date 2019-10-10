Son Dakika Haberleri: Trabzon'da sabah namazında 'fetih suresi' okundu
Son Dakika Güncel Trabzon'da sabah namazında 'fetih suresi' okundu

Trabzon'da sabah namazında 'fetih suresi' okundu

17 dakika önce

TÜRKİYE'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Trabzon'daki camilerde Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Trabzon'da sabah namazında 'fetih suresi' okundu, System.String[]

TÜRKİYE'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Trabzon'daki camilerde Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de, Fırat'ın doğusunda, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Trabzon'da tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup, dua edildi.

Sabah namazını tarihi İskenderpaşa Camii'nde kılan İhsan Çakır, elinden gelenin dua etmek olduğunu söyledi. Çakır, "Askerlere kolaylıklar diledik. Allah yardımcıları olsun. İnşallah burunları kanamadan hayatlarına bir şey olmadan, hayırlısıyla ülkemize dönerler. Elimizden gelen dua ve Fetih Suresi okumak" dedi.

Mustafa Akbulut ise "Allah'ın izniyle başkomutanımızın önderliğinde bütün askerlerimizle, halkımızla beraber aşacağız. Böylece onların çirkin emel ve hayallerine Allah'ın izniyle mani olacağız. Bunda muvaffak olacağımıza inanıyorum. Allah bütün ordumuzu muzaffer eylesin" diye konuştu.

Hüsnü Salimoğlu da "Askerlerimiz tarihten beri hiçbir kimseye zulüm yapmamıştır. Gittikleri yerleri mamur ve imar etmiştir. Askerlerimize başarılar diliyorum. Bizim dinimizin, vatanımızın ve milletimizin düşmanı çoktur. Çok uyanık olmamız lazım. Bizim yardımcımız Allah'tır sonra milletimizdir" dedi.


Barış Pınarı Harekatı, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:57 Kaynak: DHA
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