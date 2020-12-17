Trabzon'da sağlık çalışanı annelerin çocuklarına "anne keki" dağıtıldı - Son Dakika

Trabzon'da, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığınca hayata geçirilen "anne keki" etkinliğiyle sağlık çalışanı annelerin çocuklarına ev yapımı kek dağıtıldı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen öncülüğündeki etkinlik kapsamında, Kovid-19 salgını dolayısıyla ailelerinden uzakta gece gündüz demeden fedakarca çalışan sağlıkçıların aileleri unutulmadı.

Etkinlik kapsamında kentteki 18 İlçe Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı koordinesiyle kapı kapı dolaşılarak sağlık çalışanı annelerin çocuklarına "anne keki" ikram edildi.

"Yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizleri mutlu etti"

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, yaptığı açıklamada, AK Parti İl Kadın Kolları olarak, içerisinde bulunulan bu zor süreçte vatandaşların yanında olmaya özel gayret gösterdiklerini söyledi.

Bu manada birçok alanda etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Sürmen, şöyle davem etti:

"Mesai mefhumu gözetmeden bizler için fedakarca çalışan sağlıkçı annelerimizin çocuklarına bir nebze de olsa moral verebilmek adına 'anne keki' etkinliği yapmak istedik. Hazırladığımız keklere küçük notlar da ekleyerek ilçe kadın kollarımız tarafından çocuklarımıza ikram ettik. Yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizleri mutlu etti."

Sürmen, karantinadaki vatandaşlara da şifa paketleri dağıttıklarını ifade ederek, "Ayrıca ilçelerimizde yaşayan ve süreç nedeniyle kuaföre gidemeyen kız çocuklarının ve annelerin saçlarının kesilmesine yardımcı oluyoruz. Bu etkinliğimizi 18 ilçemizde gerçekleştirmek istiyoruz. İl Kadın Kolları olarak her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan hayata geçirilen "anne keki" etkinliği, sağlık çalışanlarını da duygulandırdı.

Çocuklarına kek bırakıldığını öğrenen sağlık çalışanları, sosyal medya üzerinden teşekkürlerini iletti.