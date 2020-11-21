Trabzon'da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Gürcistan plakalı tır, Sancak Mahallesi'nde kuryelik yapan Ahmet Can Günay idaresindeki motosiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan Günay, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Günay, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Tırın sürücüsü gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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