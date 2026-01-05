Trabzon'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Trabzon'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

05.01.2026 18:29
Araklı'da bir otomobil dolmuşa çarptı, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında.

Trabzon'un Araklı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaşıkcı mevkisinde seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun sağında duran dolmuşa çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

