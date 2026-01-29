Trabzon'da 'Yaşayan Kent İmgesi' Projesi Kapanış Toplantısı - Son Dakika
Trabzon'da 'Yaşayan Kent İmgesi' Projesi Kapanış Toplantısı

Trabzon\'da \'Yaşayan Kent İmgesi\' Projesi Kapanış Toplantısı
29.01.2026 17:21
KTÜ'de gerçekleştirilen toplantıda, kentsel duygusal ve duyusal deneyimler üzerine proje sonuçları paylaşıldı.

Trabzon'da, "Yaşayan Kent İmgesinin Kentsel Anlatı Kodları ile Araştırılması Projesi"nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş, TÜBİTAK tarafından desteklenen projenin, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen kapanış programında, projenin her aşamasında emeği geçenleri kutladı.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cenap Sancar da akademide coğrafi ve mekansal olmayan verilere alan çalışmalarıyla ulaşmanın mümkün olduğunu belirterek, duyuları, duyguları, görselleri ve iletişimi kullanarak veri setleri oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

Proje yürütücüsü, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Durmuş Öztürk ise 2 yıldır üzerinde çalıştıkları projenin uluslararası hedeflerle kurgulandığının altını çizdi.

Öztürk, Trabzon'da belirlenen bazı noktalarda test edilen modelin farklı kentler için de uyarlanabilir bir yapı olarak geliştirildiğini ifade etti.

Farklı uzmanlık alanlarını bir araya getiren ekip çalışması yapıldığına işaret eden Öztürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Kent çalışmalarında duyusal ve duygusal deneyimler genellikte temsil dışı kalmaktadır. 'Kent imgesi' dediğimiz şey ağırlıklı olarak görsel ve fiziksel temsiller üzerinden ele alınıyor. Bu durum, kentin kullanıcılar tarafından nasıl algılandığı ve nasıl deneyimlediği konusunda literatürde önemli bir boşluk yaratmaktadır. Yaşayan kent imgesiyse bu boşluğu mimarlık, fenomenoloji, anlatı araştırması ve dijital teknolojileri bir araya getiren disiplenler arası bir çerçeveyle doldurmayı amaçlamaktadır."

Kentler için kullanıcı deneyiminin önemine dikkati çeken Öztürk, projeyi, duyusal ve duygusal deneyimlerin uygun yöntemlerle haritalandırılmasıyla bilimsel imgeye dönüştürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da 'Yaşayan Kent İmgesi' Projesi Kapanış Toplantısı - Son Dakika

Trabzon'da 'Yaşayan Kent İmgesi' Projesi Kapanış Toplantısı
