Trabzon'da Zabıta Ekiplerinden Fiyat Denetimi

Trabzon'da zabıta ekipleri pazarlarda fiyatları denetledi.

Trabzon'da zabıta ekipleri pazarlarda fiyatları denetledi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi ekiplerinin il genelindeki halk pazarlarında denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.



Ekiplerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 6. ve 54. maddeleri uyarınca stok, fiyat ve etiket yönünden denetim yaptığı vurgulanan açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun şu ifadeleri yer aldı:



"Hem helal rızkını kazanan esnafımızın hem de tüketicilerimizin korunması için ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Fiyat etiketlerinde 6 ayrı kriter bulunmalıdır. Sadece etikete fiyatın yazılması yeterli değildir. Ürünün üretim yeri, ayırıcı özelliği, satış fiyatı, ürünün birim fiyatı, fiyat değişikliği tarihi ve ülkemizde üretilen ürünler için yerli üretim logosunun etiketlerde yer alması gerekiyor. Etiketsiz ürün satışı yapanlara ilk uygulanan ceza 320 liradır. Tekerrürlerinde ceza miktarı katlanarak artış göstermektedir. Bu hususa dikkat edilmesi önem taşımaktadır."



Gümrükçüoğlu, satış noktalarında rafta yazan fiyat ile kasadaki fiyat arasında fark bulunmasının yasak olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:



"Kasadaki fiyat, raftaki fiyatın üzerindeyse o ürün tüketiciye raftaki fiyat baz alınarak verilmek durumundadır. Bunun aksi suçtur. Bu hususlarda denetim çalışmalarımızı ivedilikle sürdürüyoruz. Hemşehrilerimin gerek Ticaret Bakanlığımızın Alo 175 Tüketici Hattı'na, gerekse belediyemizin Alo 188 hattına fahiş fiyat artışlarını bildirmelerini rica ediyorum."

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