Trabzon POMEM'de mezuniyet töreni

Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 326 polis, düzenlenen törenle mezun oldu.

Trabzon POMEM'deki törende bir konuşma yapan Vali İsmail Ustaoğlu, vatanına, bayrağına ve milletine hizmet etme yolculuğuna çıkan kahraman evlatların yeminlerine şahitlik edeceklerini söyledi.

Türk polisinin, al bayrağın dalgalandığı her yerde devletin ve milletin görevinde olduğuna işaret eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Yapacağınız meslek zor olmasına karşın bir o kadar da kutsal bir meslektir. Bu mesleği icra ederken milletimizin tarihini ve geçirdiği zorlu süreçler sizin rehberiniz olsun. Tarihimizden ve kültürümüzden güç alın. Millet olarak zor ve bir o kadar da pahalı bir coğrafyada yaşadığımızı biliyorsunuz. Bu yüzden zaman zaman bazı sıkıntılar, zorluklar çekiyoruz. Ülke olarak karşılaştığımız bütün zorlukları ve engelleri sizlerin kararlı mücadeleniz ve milletimizin birliği ile aşacağımızı biliyoruz."

Vali Ustaoğlu, yeni mezun polislere büyük görev ve sorumluluklar düştüğüne dikkati çekerek, "Çıktığınız bu yol kutsal bir yoldur. Milletimizin can ve mal güvenliğinin yanında huzurlu bir iklimin oluşmasından mesulsünüz. Terörün her türlüsüyle mücadele ederken gücünüzü büyük Türk milletinden, devletimizin anayasasından alacaksınız." dedi.

Ülke ve millet olarak birçok badireler atlatıldığını aktaran Ustaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"FETÖ terör örgütü denilen hain örgüt, dini duygularımızı, iyi niyetimizi istismar etmiş ve ülkemizin birliğine ihanet etmiştir. Bu hain darbe girişimi sonucunda 250 şehit verdik ve 2 binin üzerinde gazimiz var. Bu hain girişimi başta milletimizin feraseti, birliği, beraberliği olmak üzere vatanına, kanunlarına sımsıkı bağlı güvenlik güçlerimiz sayesinde atlatmayı başardık. Yıllardır PKK başta olmak üzere çeşitli terör örgütleriyle polisimiz, askerimiz ve diğer güvenlik güçlerimizle mücadele ediyoruz. Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde sürecektir."

Konuşmaların ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan 326 öğrenci yemin ederek, kep attı.

Vali Ustaoğlu, dereceye giren öğrencileri, diploma ve sertifikalarını sunarak tebrik etti.

Törene, Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Yalçın, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kol, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile mezun olan polislerin aileleri katıldı.

