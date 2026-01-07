Trabzon'un Ekonomik Sıkıntıları ve Çözüm Önerileri - Son Dakika
Ekonomi

Trabzon'un Ekonomik Sıkıntıları ve Çözüm Önerileri

Trabzon\'un Ekonomik Sıkıntıları ve Çözüm Önerileri
07.01.2026 10:51
Ahmet Kazaz, Trabzon'un ihracat ve demografik verilerinin kötüleştiğini vurgulayıp çözüm sundu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi Ahmet Kazaz, Trabzon'un ihracat, sanayi ve demografik verilerinin ciddi bir kırılmaya işaret ettiğini belirterek "Şehrin geleceği kolektif akıl ve doğru modelleme ile yeniden inşa edilmelidir" dedi.

Türkiye'nin ihracat ve ithalat rakamlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi Ahmet Kazaz, Trabzon'un ekonomik göstergelerinin ülke ortalamasının gerisinde kaldığını söyledi. Türkiye genelinde mal ihracatının yüzde 4,5 artarak 273,4 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Kazaz, Trabzon'un ihracatının ise 2024 yılına göre yüzde 22,4 düşüşle 2025'te 1 milyar 73 milyon dolar olarak gerçekleştiğine dikkat çekti. Kazaz, bu gerilemede fındık ihracatındaki düşüşün önemli payı olduğunu ifade etti.

"Demografik yapı da risk sinyali veriyor"

Şehrin ticari ve demografik verilerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kazaz, Trabzon'un mevcut gidişatını "Freni patlamış bir kamyonun yokuş aşağı ilerlemesine" benzetti. Türkiye genelinde nüfus artışı sürerken, Trabzon'da nüfusun azaldığını belirten Kazaz, genç nüfusun şehirden ayrılması, emekli nüfusun artması ve çalışan sayısındaki düşüşün tabloyu daha da ağırlaştırdığını söyledi.

"Büyük firma sayısında gerideyiz"

Türkiye genelinde yapılan Birinci ve İkinci 500 Büyük Firma Araştırmalarına da değinen Kazaz, 2024 verilerine göre Trabzon'un yalnızca 3 firma ile listelerde yer alabildiğini, Samsun'un 13, Ordu'nun 8 ve Giresun'un 5 firma ile Trabzon'un önünde olduğunu kaydetti. Bu durumun sanayi ve üretim yapısının yeniden ele alınması gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi.

"Trabzon'un güçlü avantajları var"

Tüm olumsuzluklara rağmen Trabzon'un önemli fırsatlara sahip olduğunun altını çizen Kazaz, kentin iklim değişikliği, su kaynakları ve deprem riski açısından avantajlı bir coğrafyada bulunduğunu ifade etti. Kazaz, üniversiteler, lojistik konum, fiber altyapı ve güçlü diaspora yapısının Trabzon'un potansiyelini artırdığını söyledi.

"Şehrin geleceği için ortak akıl şart"

Trabzon'un bütüncül bir modellemeye ihtiyaç duyduğunu belirten Kazaz, şehrin tüm paydaşlarının ortak akıl ve takım bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı. "Şehrin reçetesi, bireysel öngörülerle değil; kolektif bir vizyonla hazırlanmalıdır. Kadim şehir Trabzon'un bu eksi gidişine hep birlikte 'dur' demeliyiz. Unutulmamalıdır ki, yönü olmayanın yolu olmaz" diyen Kazaz, belirlenen yol haritası doğrultusunda herkesin kendi alanında sorumluluk almasının önemine dikkat çekti. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trabzon, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'un Ekonomik Sıkıntıları ve Çözüm Önerileri

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Trabzon'un Ekonomik Sıkıntıları ve Çözüm Önerileri - Son Dakika
