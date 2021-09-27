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Trabzon Üniversitesi TEKNOFEST 2021'den farklı kategorilerde 2 ödül kazandı - Son Dakika

Trabzon Üniversitesi TEKNOFEST 2021'den farklı kategorilerde 2 ödül kazandı

27.09.2021 10:28
Trabzon Üniversitesi TEKNOFEST 2021'den farklı kategorilerde 2 ödül kazandı, System.String[]

Trabzon Üniversitesinin, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda farklı kategorilerde 2 ödül kazandığı bildirildi.

Trabzon Üniversitesinin, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda farklı kategorilerde 2 ödül kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde 4. düzenlenen festivale Trabzon Üniversitesinin bu yıl ilk kez katıldığı belirtildi.

Trabzon Üniversitenin, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Engelli Dostu ve İletişim Teknolojileri kategorilerinde 2 ödül kazandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon Üniversitesi Araştırma Görevlisi Murat Atasoy'un takım kaptanlığında, Prof. Dr. Hasan Karal, Prof. Dr. Mevhibe Coşar, Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Bahçekapılı, Araştırma Görevlisi Dr. Lokman Şılbır, Öğretim Görevlisi Dr. Semra Fiş Erümit ve Öğretim Görevlisi Adil Yıldız'dan oluşan Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Destekli TİD3B projesi, TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Engelli Dostu kategorisinde birincilik ödülü kazanırken, Trabzon Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Lokman Şılbır'ın takım kaptanlığında, Prof. Dr. Hasan Karal, Araştırma Görevlisi Murat Atasoy ve Öğretim Görevlisi Adil Yıldız'dan oluşan 'Ebabil Taşı' isimli proje, İletişim Teknolojileri Yarışması'nda 'En İyi Sunum' ödülünün sahibi oldu."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, bu yıl ilk kez katıldıkları TEKNOFEST'te iki ayrı kategoride ödül kazanmaktan dolayı gurur, heyecan ve mutluluk duyduklarını vurguladı.

TEKNOFEST 2021'in kendileri için başarılar elde ettikleri ve önemli tecrübeler kazandıkları bir yarışma olduğunu belirten Aşıkkutlu, "Seneye inşallah nicelik ve nitelik açısından daha kapsamlı projelerle ülkemizin milli teknoloji araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ve milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmayı ve başarılarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle böylesi önemli ve kapsamlı festivale ev sahipliği yapan, paydaş olan kurum ve kuruluşlarımız ile yarışmalarda ödül kazanarak üniversitemizi ve şehrimizi gururlandıran başta Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Karal olmak üzere projelerde görev alan ve katkı sağlayan her iki üniversitenin tüm öğretim elemanlarına bir kez daha gönülden teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Trabzon Üniversitesi TEKNOFEST 2021'den farklı kategorilerde 2 ödül kazandı

Hasan Karal, Havacılık, Trabzon, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Üniversitesi TEKNOFEST 2021'den farklı kategorilerde 2 ödül kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon Üniversitesi TEKNOFEST 2021'den farklı kategorilerde 2 ödül kazandı - Son Dakika
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