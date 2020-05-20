Trabzon Valiliği, çay hasadı için kente gelenlere uyarıda bulundu - Son Dakika

Trabzon Valiliği, yaş çay hasadı için kente gelen üreticiler ile müstahsillere uymaları gereken kuralları hatırlattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'a çay hasadı için geleceklerin 30 gün boyunca kentte kalacaklarına işaret edilerek, üreticilerin ve müstahsillerin çay bahçesi ve çay teslim alanı dışında bulunamayacakları belirtildi.

Açıklamada, sosyal izolasyon kurallarına uyulması ve mutlaka maske takılması gerektiği vurgulanarak, "20 yaş altı ve 65 yaş üstü çiftçilerimiz gerekli izinleri alarak aile fertleriyle faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecektir." ifadesi kullanıldı.