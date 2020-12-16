Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Ustaoğlu, Anadolu Ajansının her yıl geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yıl içerisinde muhabirlerin yurt içi ve yurt dışında çektikleri fotoğraflara oy vermekte oldukça zorlandım. Bizlere 2020 yılını fotoğraflarla anlattı. Anadolu Ajansını ve muhabirlerini tebrik ediyorum." dedi.

Vali Ustaoğlu, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve " spor " kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

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