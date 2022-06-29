Trabzon ve Giresun'da eczacılar basın açıklaması yaptı - Son Dakika
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Trabzon ve Giresun'da eczacılar basın açıklaması yaptı

29.06.2022 16:48
Trabzon ve Giresun'da eczacılar basın açıklaması yaptı

Trabzon ve Giresun'daki bölge eczacı odaları başkanları basın açıklaması yaptı.

Trabzon ve Giresun'daki bölge eczacı odaları başkanları basın açıklaması yaptı.

18. Bölge Trabzon Eczacı Odası Başkanı Çetin Kansız, yönetim kurulu üyeleri ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) düzenlediği basın toplantısında, Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve 54 bölge eczacı odasının başkan ve yöneticilerinin 23-25 Haziran tarihlerinde Konya'da bir araya gelerek, "43. Dönem 1. Bölgelerarası Toplantısı"nı gerçekleştirdiğini belirtti.

Toplantıda, eczacılık mesleğinin gündemindeki konuların ele alındığını ve ulaşılan ortak iradenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildiğini belirten Kansız, alınan kararlara ilişkin bilgi verdi.

Kansız, eczacılar olarak, toplum sağlığını koruma ve geliştirme ana hedefiyle eczacılık mesleğini onurlu bir şekilde sürdürebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını ancak mesleklerinin karşı karşıya kaldığı sorunların artık katlanılamaz boyuta ulaştığını savundu.

Eczacılık mesleğinin benzeri daha önce hiç yaşanmamış bir ekonomik tehdit altında olduğunu iddia eden Kansız, eczacıların kira, elektrik, doğalgaz, personel gideri gibi rutin ödemeleri dahi yapamayacak noktaya geldiğini ileri sürdü.

Giresun

42. Bölge Giresun Eczacı Odası Başkanı Çağrı Unat, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, son dönemde özellikle diyabet, tansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara ait ilaçlara erişimde güçlük yaşandığını öne sürdü.

Eczacılık mesleğinin varlık yokluk mücadelesi verdiği bir dönemde TEB ve 54 bölge eczacı odasının öncelikli gündem maddesinin mesleki sürdürülebilirliği sağlamak olduğunu ifade eden Unat, şunları kaydetti:

"Burada ifade ettiklerimizin dışında, mesleğimizin çok sayıda çözüm bekleyen sorunu bulunmaktadır. Eczacılar olarak birlikte eylemsel tavır gösterme kararımız, mesleğe başlarken ettiğimiz yeminin gereğidir. Bu yeminin gereği olarak harekete geçmekten başka çaremiz kalmamıştır. Meslek onurumuzu korumak için gerekirse eczane kapatma da dahil olmak üzere kademeli eylem planımız acilen hayata geçirilecektir. Bu çerçevede, anayasal demokratik haklarımızı kullanacağımız yönündeki güçlü irademizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Kaynak: AA

Giresun, Trabzon, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon ve Giresun'da eczacılar basın açıklaması yaptı - Son Dakika

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