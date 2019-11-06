Son Dakika Haberleri: Trabzonpsor bu sezon ilk kez Sosa'sız mücadele edecek!
Son Dakika Güncel Trabzonpsor bu sezon ilk kez Sosa'sız mücadele edecek!

Trabzonpsor bu sezon ilk kez Sosa'sız mücadele edecek!

7 saat önce

Bu sezon Trabzonspor'un oynadığı tüm resmi müsabakalarda forma giyen kaptan Jose Sosa, bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda çıkacağı Krasnodar maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Trabzonpsor bu sezon ilk kez Sosa'sız mücadele edecek!, System.String[]

Bu sezon Trabzonspor'un oynadığı tüm resmi müsabakalarda forma giyen kaptan Jose Sosa, bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda çıkacağı Krasnodar maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında yarın Rusya deplasmanında Krasnodar ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde takım kaptanı Jose Sosa, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Bordo-mavililerin bu sezon 7'si Avrupa olmak üzere toplam 17 resmi müsabakasında forma giyen Arjantinli oyuncu bu sezon ilk kez bir maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'de oynanan 10 maçın tamamında 90'ar dakika forma giyen Arjantinli yıldız, süre aldığını bu maçlarda 2 de gol kaydetti. Avrupa Ligi'nde ise oynanan 6 maçın tamamından 90'ar dakika sahada kalan 34 yaşındaki oyuncu Basel ile oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçta oyunun 65 dakikasında mücadeleye dahil olmuş ve bir de gol kaydetmişti. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın sahadaki en büyük yardımcısı olan Sosa'nın Rusya deplasmanındaki yokluğunda ise bordo-mavililerin nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

(İHA)

Krasnodar, Jose Sosa, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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Trabzonspor ilk kez Sosa'sız maça çıkacak
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