Trabzonspor 8. Galibiyetini Aldı

25.01.2026 18:41
Trabzonspor, Safiport Erokspor'u 90-73 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel

Trabzonspor: Reed 13, Berk Demir, Yeboah 10, Hamm 20, Taylor 13, Grant 9, Tinkle 5, İsmail Cem Ulusoy 8, Ege Arar 4, Dorukhan Engindeniz, Delgado 8

Safiport Erokspor: Pangos 3, Simmons 9, Cornelie 8, Egehan Arna 13, Love, Crawford 11, Erten Gazi 3, Galloway 6, Thomas Akyazılı, Thurman 16, Metehan Akyel, Ahmet Düverioğlu 4

1. Periyot: 21-11

Devre: 43-36

3. periyot: 65-55

Beş faulle oyundan çıkan: 38.12 Yeboah (Trabzonspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Safiport Erokspor'u 90-73 yenerek, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Maça hızlı başlayan Trabzonspor, Reed, Yeobah ve Taylor'la etkili olurken konuk ekip ise Cornelie ve Egehan Arna ile karşılık verdi. Maçın ilk 5 dakikasını ev sahibi ekip 13-4 önde kapattı. Bundan sonra da rakibine fazla şans vermeyen Karadeniz ekibi Hamm'ın da oyuna daha çok katılmasıyla ilk periyotu 21-11 önde tamamladı.

İkinci periyotta Ahmet Düverioğlu, Crawford gibi oyuncularla etkisini artırmak isteyen Erokspor'a karşı daha çok Grant ve Yeboah gibi oyuncularla sayılar buldu. Oyun üstünlüğünü elden bırakmayan bordo-mavililer, soyunma odasına 43-36 önde girdi.

Üçüncü periyotta konuk ekip, Thurman'ın da oyuna daha çok katılmasıyla sayılar bulsa da bordo-mavililerin ABD'li oyuncuları Hamm ve Reed'in sayılarına engel olamadı. Ev sahibi ekip, üçüncü periyotu da zorlanmadan geçerek 65-55 önde kapattı.

Son periyotta Grant'ın dışardan atışları Yeboah'ın ribauntlarıyla daha da rahatlayan ev sahibi ekip, Thurman ve Crawford ile etkili olmak isteyen rakibine fırsat vermeyerek farkı 17 sayıya kadar çıkardı. Bordo-mavililer maçtan 90-73 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 20 sayıyla ev sahibi takımdan Hamm oldu.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Spor

